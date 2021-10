Edi Iordănescu, despre salariul lui Cordea: „A ştiut Becali să reacţioneze, să îl răsplătească”

Andrei Cordea a fost adus în cea mai recentă perioadă de transferuri de FCSB de la Academica Clinceni. A dat până acum două goluri și patru pase decisive în Liga 1.

Fotbalistul de 22 de ani a impresionat și s-a speculat informația conform căreia Gigi Becali i-ar fi mărit acestuia salariul. Chestionat asupra acestui aspect, Edi Iordănescu a negat absolut orice zvon.

Mai mult, antrenorul de 43 de ani a cerut să fie și el implicat când se ia o asemenea decizie în cadrul echipei și a explicat motivul.

”Nu s-a discutat pănâ în momentul de faţă aşa ceva. Când un jucător a avut un progres real, a ştiut Becali să reacţioneze, să îl răsplătească. Până în acest moment, nu s-a pus problema de aşa ceva.

Am cerut să fiu implicat în deciziile de genul acesta. E adevărat că nu am pixul în mână. Un jucător când are o mărire, există riscul să intre într-o zonă de confort şi relaxare, dar trebuie să ştiu şi eu, şi să fie gestionată bine. Până la urmă, nu sunt banii mei, doar în ideea asta este important să fiu eu consultat. Că dacă un jucător intră într-o zonă de confort, nu e bine!”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Telekom Sport.