Edi Iordănescu explică ieșirea nervoasă din meciul cu Clinceni: „Băieții mă obligă să am anumite reacții!”

Antrenorul FCSB-ului a primit un cartonaș galben din partea arbitrului în duelul de aseară, câștigat de echipa sa, scor 3-2!

Edward Iordănescu este recunoscut pentru disciplina și seriozitatea impuse la cluburile pentru care a activat de-a lungul carierei de manager, iar acest lucru se vede din plin și la echipa lui Gigi Becali. La câteva zile după ieșirea nervoasă din vestiarul FCSB-ului, tehnicianul în vârstă de 43 de ani a cedat și aseară, însă de această dată decizia arbitrului a fost cea care l-a scos din minți.

La finalul partidei, Iordănescu a ținut să își ceară scuze public pentru reacția avută și a mărturisit că starea de agitație a fost provocată de jocul elevilor săi. Cu toate acestea însă, antrenorul FCSB-ului și-a menținut părerea și consideră că avea dreptate la faza respectivă la care a protestat.

”Am scos şapca din cap şi am dat cu ea de pământ. Chiar dacă eu rămân la părerea că a fost fault clar. Cred că am greşit, îmi asum şi îmi cer scuze brigăzii. A fost echilibrat jocul şi condus ok, şi e mea culpa, e greşeala mea, cu toate că cred că fost fault clar!

Încerc să mă controlez, îmi pare rău că am luat acest galben şi sper să nu prind 4 galbene sezonul acesta.. să fiu mai liniştit. Din păcate, băieţii mă obligă să am nişte reacţii pe care nu le-aş dori”, a declarat la finalul partidei Iordănescu Jr.