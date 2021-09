Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost „fentată” de CSA pentru a nu juca în Ghencea!

Noua arenă a Stelei crează o adevărată polemică între CSA și FCSB, iar discuțiile contradictorii dintre două părți pare că sunt departe de a se încheia!

Gigi Becali a dezvăluit în urmă cu ceva vreme că a depus oficial cerere pentru a juca pe noul stadion al Stelei, însă oficialii „militarilor” au oferit un răspuns greu de interpretat, astfel că nu au reușit să îi lămurească exact pe cei de la FCSB. Ultima mișcare făcută însă de cei de la CSA a agitat și mai mult spiritele, asta după ce steliștii au găsit o modalitate de ultim moment pentru a bloca accesul echipei din Liga 1 în Ghencea.

Intră AICI pentru a vedea mai multe detalii despre cum a fost „fentată” FCSB.

La scurt timp după cele întâmplate, afaceristul din Pipera a oferit prima reacție. Becali s-a arătat extrem de deranjat de decizia celor de la Steaua și a ținut încă o dată să spună că Edi Iordănescu este cel care conduce totul la echipa sa.

”Eu am mai spus, e vorba de bani publici aici. Dar, știți ce? Uitați de mine! Nu mă mai interesează. Am ieșit din viața publică. Mai aveam echipa, dar acum i-am dat-o lui Edi. Să facă ce vor ei, cei de la Armată! Eu am spus de atâtea ori și nu s-a întâmplat nimic. Gata! Iar la FCSB șef este Edi!”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.