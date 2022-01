Edi Iordănescu, ferm pe poziţii: ,,Valorile vor rămâne intacte întotdeauna”

Edi Iordănescu este noul selecţioner al României. Până să ajungă la cârma primei reprezentative, tehnicianul le-a pregătit în Liga 1 pe CFR Cluj şi FCSB, de la care a ales să plece în baza propriilor principii.

După ce Victor Piţurcă a susţinut recent că Edi Iordănescu a plecat de la FCSB pentru că nu este suficient de puternic fizic, antrenorul a venit cu replica. Acesta susţine că are tărie de caracter, dar a ales să plece în momentul în care i-au fost încălcate promisiunile.

,,Au fost persoane care s-au exprimat în sensul ăsta, dar acum vă întreb eu. Știți foarte bine cum mi-am negociat contractul, știți că am fost foarte atent la detalii. Recunosc că am fost mirat când am fost etichetat astfel.

Mereu au primat valorile și principiile mele. Când am ajuns la concluzia că îmi încalc valorile și principiile, atunci mi-am asumat varianta de a pleca, chiar dacă eram criticat. Eu cred că am arătat putere, am arătat caracter și am rămas fidel principiilor mele. Valorile vor rămâne intacte întotdeauna. Mereu am plecat când nu s-a respectat ce am stabilit”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Cum comentează Edi Iordănescu revenirea la naţională a lui Tamaş şi Săpunaru: ,,Primează doar interesul echipei’

Edi Iordănescu a fost instalat în funcţia de selecţioner al primei reprezentative. Acesta a susţinut şi o conferinţă de presă în acest sens.

Tehnicianul a vorbit şi despre revenirea unor veterani la echipa naţională. Întrebat despre posibilele convocări ale lui Tamaş sau Săpunaru, antrenorul spune că cel mai important în acest moment este interesul echipei naţionale, nu unul personal.

,,Cu siguranță în perioada următoare voi analiza toate aceste cazuri. Îmi e greu acum să vin cu aprecieri nominale pentru că ar însemna să am și niște discuții. Orice jucător care poate ajuta echipa națională este binevenit, dar să vină cu mentalitatea corectă. Primează doar interesul echipei naționale și nu interesul personal”, a declarat Edi Iordănescu, în cadrul unei conferinţe de presă.