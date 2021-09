Edi Iordănescu, lăudat de un fost căpitan al FCSB-ului: „Încearcă mereu să devină mai bun!”

Actualul antrenor al roș-albaștrilor se numără printre cei mai apreciați tehnicieni români ai momentului!

Edward Iordănescu reprezintă o adevărată garanție a succesului pentru patronul Gigi Becali, care nu a mai câștigat titlul în România din anul 2015. Cu o victorie, un egal și o înfrângere pe banca FCSB-ului, Iordănescu speră ca elevii săi să fi depășit pasa mai puțin bună și să înregistreze doar rezultate favorabile în acest sezon.

Alexandru Bourceanu (36 de ani), fostul lider al roș-albaștrilor, a vorbit despre actualul tehnician al vicecampioanei României și a dezvăluit că Edi a înregistrat un progres enorm în ultimii ani. Fostul mijlocaș a mărturisit că a fost impresionat de felul în care acesta pregătește fiecare detaliu, în urma vizitei pe care a făcut-o la baza de pregătire de la Berceni, înaintea derby-ului cu Dinamo.

„E un antrenor complet schimbat în bine. Are mai multe informații, are o experiență în plus de zece ani. Eu l-am avut antrenor acum zece ani, în 2011. De atunci a progresat foarte mult, a antrenat multe echipe, a câștigat titlul cu CFR anul trecut. Am avut ocazia să merg acolo vinerea trecută și este extrem de informat și încearcă mereu să se dezvolte, să devină mai bun”, a spus Alex Bourceanu la PRO X.