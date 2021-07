Edi Iordănescu, mesaj de susținere pentru Dinamo: „Trebuie să ajutăm cum putem”

Dinamo este scufundată în probleme, dar primește susținere din partea oamenilor din fotbalul românesc, chiar și din partea rivalilor.

Edi Iordănescu a recunoscut că Dinamo face parte din clubul select al echipelor românești care nu pot să lipsească de pe prima scenă fotbalistică sau să dispară din peisaj. Chiar dacă are trecut ”roș-albastru”, fostul antrenor al lui CFR Cluj a admis că formația din Ștefan cel Mare trebuie ajutată de toată lumea, așa cum poate fiecare.

Fiul fostului mare selecționer are încredere că noua organigramă de la Dinamo, în frunte cu directorul executiv Iuliu Mureșan și cu Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar și cel care se ocupă cu problema insolvenței, vor reuși să rezolve situația nefastă prin care trece clubul.

”Este o situație foarte neplăcută. Chiar dacă am Steaua în sânge și niciodată nu mă voi dezice de acele culori, pentru că acolo am copilărit, acolo am crescut, am mers mai departe în cariera mea și încerc mereu să fiu profesionist și să dau totul acolo unde sunt.

Chiar dacă Dinamo este un club cu cea mai mare adversitate față de tot ce înseamnă Steaua, eu am susținut echipa Dinamo și voi susține această echipă pentru că este un club cu o tradiție extraordinară, cu suporteri într-un număr foarte mare și extrem de pătimași.

Fotbalul românesc are nevoie de echipele de tradiție, are nevoie de Dinamo, de Steaua, de Craiova, are nevoie de Rapid, de Petrolul, de U Cluj înapoi în Liga 1, de Pandurii, bineînțeles, echipe extrem de importante.

Așadar, trebuie ca toți să ajutăm cum putem, un club precum Dinamo. Este o situație foarte neplăcută, s-a schimbat și structura de conducere. Îi cunosc pe cei de acolo și cred că se pot îndrepta lucrurile, până la un punct, bineînțeles.

Sunt profesioniști, îl cunosc pe domnul Zăvăleanu, care a ținut insolvența și la CFR și la Mediaș. Să dea Dumnezeu ca Dinamo să se pună pe picioare, pentru că Dinamo este clubul de care fotbalul românesc are nevoie”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digi Sport.