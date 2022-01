Edi Iordănescu, pregătit să fie selecţioner oricând: ,,Nu m-ar speria o astfel de oportunitate”

Edi Iordănescu, ultima oară principal la FCSB, a vorbit despre posibilitatea de a deveni selecţioner. În prezent, oficialii FRF negociază pentru acest post cu Ladislau Boloni.

Fiul lui Anghel Iordănescu nu se dă înapoi. Acesta spune că are tot ce este necesar pentru a deveni selecţioner şi nu-l sperie absolut nimic.

Citeşte şi Prima demisie după verificările făcute de Corpul de control la Arena Naţională

,,O echipă națională, indiferent de numele ei, pentru un antrenor, poate să însemne oricând o oportunitate și automat și automat și în momentul potrivit. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu știu cum se vede de la voi.

Dar eu consider că nu am ars etapele. Am luat-o din Liga a 3-a, Liga a 2-a, am avut și o experiență în străinătate, la CSKA Sofia, am participat la dezvoltarea și construirea unor echipe, cum au fost Pandurii, Astra sau Gaz Metan Mediaș, am intrat cu ele în play-off, mi-am îndeplinit și depășit obiectivele, am terminat și pe podium cu Pandurii.

După aia a venit și această oportunitate, cu CFR Cluj, să mă bat pentru trofee, am reușit, am câștigat o Supercupa, un campionat, a urmat FCSB, mi-am dorit să fie o experiență mai lungă, dar din păcate, nu a fost.

Am acumulat o experiență care mă ajută în echilibrul meu emoțional, în maturitate, în puterea mea de a lua deciziile corecte. Și pe mine nu m-ar speria o astfel de oportunitate.

Echipa are potențial, am încredere că, oricine ar fi, echipa poate face performanțe. Asta pot să vorbesc din punctul meu de vedere. De partea cealaltă, e vorba despre cei care decid, trebuie să luați răspunsurile de acolo.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.