Edward Iordănescu e nemulțumit după 2-0 cu Andorra: „Au fost lucruri care nu au funcţionat”

Naţionala de fotbal a României a învins Andorra cu 2-0 (1-0), la debutul său în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

„Trebuia să mai marcăm, să ne punem amprenta mai mult”, a spus Edward Iordănescu

Meciul a avut loc pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, iar golurile au fost marcate de Dennis Man (35) şi Denis Alibec (50)

Andorra a rămas în zece după ce Marc Rebes a primit două cartonaşe galbene în decurs de trei minute (59-61), ambele pentru faulturi la Darius Olaru.

După meci, selecţionerul Edward Iordănescu a spus că obiectivul de a lua cele trei puncte a fost atins, dar ar fi preferat ca echipa României să mai marcheze.

„E un debut pozitiv care ne dă linişte. Eram obligaţi să obţinem acest rezultat, acum suntem obligaţi să ne recuperăm pentru că peste trei zile avem nevoie de încă trei puncte în clasament.

E clar că obiectivul a fost să luăm azi cele trei puncte şi le-am luat. Mai ales în debut de campanie, după atâtea calificări ratate, înseamnă multă presiune.

Dar au fost lucruri care nu au funcţionat, am intrat greu în joc, am avut trac, după care am marcat şi am dus lucrurile în direcţia pe care o doream. Însă ce nu am vrut, ce nu vreau să se mai întâmple în viitor… este ca atunci când poţi, să calci în continuare acceleraţia.

Am rămas cu om în plus şi trebuia să avem atitudine ofensivă, trebuia să mai marcăm, să ne punem amprenta mai mult în acest debut de campanie. Dar învăţăm din greşeli. Cred că ne-am relaxat şi asta nu e OK.

Ne-am văzut cu om în plus şi 2-0 pe tabelă şi ne-am relaxat, ne-am mulţumit cu rezultatul. Când ai om în plus trebuie să continui să joci, să continui să toci adversarul şi să marchezi”, a afirmat selecţionerul la postul Antena 1.

„Nu am scos maximum pentru că puteam să mai marcăm”, a insistat Edward Iordănescu

Acesta a menţionat că echipa naţională trebuie să sufere şi să se sacrifice pentru a obţine calificarea la EURO 2024. „Mă bucur pentru Man şi Alibec, îmi pare rău că nu au marcat şi în alte situaţii pe care le-au avut. Le-am spus în vestiar că trebuie să gândim sus, să ne punem obiective importante joc de joc.

Trebuie să scoatem maximum. Şi astăzi nu am scos maximum pentru că puteam să mai marcăm, deoarece momentele acestea îţi dau curaj pentru viitor. Suporterii au venit azi aici pentru România şi le mulţumim. Suntem bucuroşi când îi avem alături, contează mai mult pentru noi decât îşi imaginează ei”, a adăugat Iordănescu.

„Să fim sinceri, azi am întâlnit un adversar incomod, cu un joc la limita regulamentului, foarte agresiv, pe un teren mic, o suprafaţă care nu ne-a ajutat. Rămânem însă cu punctele şi cu obiectivul îndeplinit.

Apreciez că am răspuns bine la agresivitatea adversarilor, am pus piciorul, nu ne-am ferit. Trebuie să învăţăm să şi luptăm. Trebuie să facem un joc foarte bun cu Belarus şi să închidem această acţiune de două meciuri cu 6 puncte.

Pentru o calificare trebuie să învăţăm să suferim, să ne sacrificăm, să luptăm”, a încheiat Iordănescu. România va juca următorul meci pe 28 martie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, cu Belarus.