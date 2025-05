Ce a spus Daniel Bîrligea după meciul cu Dinamo: ”Mai e un pic!”

Dinamo a pierdut derby-ul disputat luni seara contra celor de la FCSB, scor 1-3.

După meci, Daniel Bîrligea a oferit mai multe declarații.

”În prima repriză, am profitat, pentru că am simțit că ei au intrat foarte prost, iar nouă ne ieșea totul. Poate că ar fi trebuit, totuși, să ținem puțin mai mult de minge, să ne calmăm, ca să avem luciditate după. Am făcut o repriză perfectă și apoi ne-am cam lăsat pe spate (n.r. – după pauză). Ei au crescut, noi am scăzut, iar asta s-a văzut în repriza a doua. Mai e un pic (n.r. – până la titlu). E un sentiment foarte frumos“, a declarat Bîrligea, ajuns la 20 de goluri pentru FCSB, în toate competițiile, în acest sezon.