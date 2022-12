Eforturile făcute de fani pentru a-l vedea pe Lionel Messi ridicând trofeul: „Nu am bani să mă întorc în Argentina”

Naționala Argentinei va juca finala Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, iar unii fani nu mai au bani să revină acasă.

Nicolas Orellano nu are bani și nu știe cum va ajunge acasă, dar vrea să-l vadă pe Lionel Messi ridicând trofeul

Meciul cu Franța are loc duminică, de la ora 17:00 a României. Argentina este în recesiune mai mult decât a fost orice altă țară în ultimii 70 de ani.

Moneda națională, peso, a pierdut 30% din valoare în ultimele luni, iar lipsa rezervelor în numerar, a investițiilor străine și a încrederii în regimul președintelui Alberto Fernandez a dus inflația la o rată de 88%, cu previziuni că va depăși 100% în Anul Nou.

Mulți oameni sunt atât de săraci, încât au trei locuri de muncă și lucrează 16 ore pe zi doar pentru a plăti facturile, scrie The Sun. Cu toate acestea, 60.000 de suporteri au parcurs peste 5.000 de kilometri pentru a fi în Qatar.

„Nu am bani și nu am idee cum voi ajunge acasă, dar nu am cum să plec, acum suntem atât de aproape de a-l vedea pe Lionel Messi ridicând Cupa Mondială. Politicienii noștri ne-au dezamăgit, dar echipa noastră de fotbal nu. Este singura speranță pe care o avem.

Este un tip special de nebunie care ne aduce aici când avem atât de puțin. Iubita mea mă susține și mi-a împrumutat 500 de dolari când am rămas fără bani. Dar cunosc unii oameni care și-au vândut casele pentru a face rost de bani pentru a călători în Qatar.

Oamenii din Argentina suferă, dar le place că atât de mulți dintre noi suntem aici și chiar ne donează bani pentru a putea rămâne și susține echipa.

Încă nu am un bilet pentru finală, dar aș da orice și totul pentru a fi acolo, după ce am fost la cinci meciuri până acum – și sunt sigur că vom câștiga”, a spus avocatul Nicolas Orellano, care deține și o afacere de vinuri în Buenos Aires.

„Nu am cu ce să cumpăr cadouri de Crăciun, dar singurul cadou pe care ni-l dorim este Cupa Mondială”, a precizat Javier Mahmud

Contabilul și comerciantul de carne cu jumătate de normă Javier Mahmud, în vârstă de 36 de ani, s-a chinuit să economisească un depozit pentru prima sa casă din Buenos Aires, alături de partenera lui, Carla Barletta, de 34 de ani.

Carla a fost de acord imediat să „șteargă” întregul cont de economii pentru a călători la Doha prin Egipt și Liban. Astfel, Javier a ajuns să-și vadă favoriții la al treilea Campionat Mondial.

„Avem cei mai buni fani din lume, care dau totul pentru a fi aici. Țara noastră se află într-o stare teribilă din punct de vedere economic, dar Lionel Messi ne va răsplăti câștigând finala.

Mai am foarte puțini bani și nu am bilet pentru finală, dar încă sper să găsesc o variantă să fiu în tribune.

Voi fi fără bani când ajung acasă, nu am cu ce să cumpăr cadouri de Crăciun, dar nu-mi va păsa și familia mea va înțelege. Singurul cadou pe care ni-l dorim este Cupa Mondială”, a precizat el.

Sergio Pendola a cheltuit 6.000 de euro și a împrumutat alți 4.000 ca să-l vadă pe Lionel Messi

Sergio Pendola, în vârstă de 30 de ani, este un reparator de frigidere din Buenos Aires, și a zburat la Doha prin Spania și Arabia Saudită pentru a vedea al treilea CM. „Diego Maradona este zeul nostru, dar Lionel Messi are șansa să devină alt zeu dacă câștigă Cupa Mondială pentru noi.

Si nu ne va dezamăgi. Acum are pasiunea lui Maradona pentru că sunt atât de mulți fani aici care doresc să câștige.

Nu există nicio îndoială că este cel mai bun fotbalist de pe planetă și Kylian Mbappe nu se ridică la valoarea lui.

Suporterii noștri sunt al 12-lea om pentru echipă. Mi-am cheltuit toate economiile mele de 6.000 de dolari și am împrumutat încă 4.000 de dolari, dar mulți de aici au sacrificat mult mai mult”, a dezvăluit el.