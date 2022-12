Argentina este prima finalistă a CM din Qatar! Lionel Messi și Julian Alvarez au distrus Croația

Naționala Argentinei va juca pentru a șasea oară în istorie finala Campionatului Mondial, după ce a învins Croația, în semifinale, cu 3-0.

Starul argentinian Lionel Messi și-a dus echipa spre victorie, deschizând scorul în minutul 34, după un fault al lui Livakovic la Alvarez. Vedeta sud-americanilor a șutat puternic, aproape de bara transversală, fără nicio speranță pentru portarul croat.

După nici 5 minute a deviat mingea către același Alvarez, care a dus scorul la 2-0 după o cursă de aproape 50 de minute.

Iar în minutul 69, tot messi a luat o acțioune pe partea dreaptă în direcția de atac a Argentinei, a driblat tot ce i-a ieșit în cale, după care i-a pasat la marginea careului de 6m lui Alvarez, care a îndeplinit o simplă formalitate.

Messi a jucat 25 de meciuri la cinci ediții ale Campionatului Mondial, contribuind cu goluri sau pase decisive în 13 partide. Un singur fotbalist a mai reușit acest lucru în ultimii 56 de ani, brazilianul Ronaldo.

13 – Since the 1966 edition, no player has scored or assisted in more different World Cup matches than Lionel Messi (13 – level with Ronaldo). Mesmerising. pic.twitter.com/RQ84czXWsB

