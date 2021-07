Elina Svitolina și Gael Monfils s-au căsătorit! Mesajul Simonei Halep a venit imediat

Elinei Svitolina (Ucraina, 26 de ani) și Gael Monfils (Franța, 34 de ani) formează un cuplu din luna ianuarie a anului 2019, pe când el avea 32 de ani, iar ea 24. Spre surprinderea tuturor, cei doi au decis să se căsătorească la câteva luni după ce declaraseră că iau o pauză de la relație, în februarie 2021.

Acum, Svitolina și Monfils au hotărât să își lege destinele pentru totdeauna și au organizat un eveniment deosebit. Simona Halep, una dintre rivalele din circuitul WTA ale ucrainiencei, nu a fost prezentă la eveniment, însă a ținut să îi fie alături printr-un mesaj. Fostul lider mondial i-a transmis lui Svitolina „Felicitări!”, iar urarea ei a fost însoțită de o inimioară.

Gael being normal at his wedding 😂 @Gael_Monfils @ElinaSvitolina pic.twitter.com/BjVYnE10Rn

— Eli Smile 😊 🇺🇦 (@EliSmile436) July 17, 2021