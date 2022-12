Elogii pentru Gică Hagi în presa italiană: „Nu există un scenariu mai bizar și mai fascinant”

Trecerea lui Gheorghe Hagi, în 1992, de la Real Madrid la Brescia și, doi ani mai târziu, la Barcelona, a fost scoasă din cutia cu amintiri de presa italiană.

Real Madrid – Bresia – Barcelona este traseul lui Gică Hagi între 1990 și 1994

Guillermo Ochoa, portarul Mexicului care în Qatar a fost prezent la a cincea ediție a unui CM, a semnat pentru Salernitana, echipă aflată pe loocul 12 în Serie A.

Această mutare i-a determinat pe ziariștii de la Gazzetta dello Sport să alcătuiască un top al celor mai surprinzătoare transferuri făcute de-a lungul timpului în Serie A: jucători cu CV-uri impresionante care au ales echipe mici sau cu probleme.

Alături de Igor Dobrovolski (Genoa), Juan Iturbe (Verona), Paulo Futre (Reggiana), Mario Jardel (Ancona), Franck Ribery (Salernitana) sau Javier Saviola (Verona) se află și Gheorghe Hagi, care în 1992 a dat Real Madrid pentru divizionara secundă Brescia.

„Numai marele geniu Gino Corioni – președintele Bresciei de la acea vreme, cu o intuiție fotbalistică foarte fină – s-ar fi putut gândi că unul dintre cei mai buni jucători din anii respectivi ar putea merge din centrul fotbalului într-o provincie, de pe Santiago Bernabeu pe Rigamonti, de la Real Madrid la Brescia.

Acel fotbalist se numește Gheorghe Hagi și va fi în continuare pentru mult timp cel mai bun fotbalist născut vreodată în România. Hagi a jucat două sezoane la Brescia – unul în A și altul în B, a încântat, apoi a schimbat clubul.

Și unde s-a dus? La Barcelona! Ca un rezumat: Real Madrid – Bresia – Barcelona. Nu există un scenariu mai bizar și mai fascinant în istoria fotbalului la acest capitol”, a scris Gazzetta dello Sport despre Hagi.

Mircea Lucescu l-a convins pe Gică Hagi să vină la Brescia la un meci din Cupa UEFA

Cu mai mult timp în urmă, Mircea Lucescu, antrenorul Bresciei din acea perioadă, a dezvăluit cum l-a convins pe Hagi să lase o forță a fotbalului mondial pentru o echipă din liga a doua, fie ea și italiană.

„Am fost să îl văd la meciul dintre Real Madrid și Torino, din Cupa UEFA. Atunci am reușit să îl conving. A acceptat și am avut un sezon grozav alături de el. Era o echipă românească a Bresciei, din care făceau parte patru jucători, Lupu, Sabău, Răducioiu și Hagi.

AC Milan avea atunci olandezi, Inter se baza pe un nucleu important de jucători germani, iar Brescia se baza pe români. În acei ani, întreaga lume era concentrată pe fotbalul italian. Era cel mai frumos din lume, locul în care jucau cei mai buni jucători!”, spunea Lucescu.