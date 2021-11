Emanuel Culio, veteranul celor de la CFR Cluj, a reacţionat după meciul din Bănie, cu FC U Craiova 1948, terminat cu o victorie, scor 2-0.

Golurile întâlnirii dintre cele două formaţii au fost înscrise de către islandezul Runar Sigurjonsson, în minutul 65, din assistul veteranului Ciprian Deac, care mai apoi a punctat în minutul 89 şi a asigurat astfel victoria oaspeţilor.

Emanuel Culio s-a bucurat pentru victoria cu oltenii, dar şi pentru faptul că s-a revăzut cu Eugen Trică, cu care a fost colge în Gruia în periaoda în care ardelenii se luptau cu AS Roma în Champions League.

,,A fost un meci bun, echipa a jucat bine. Am câştigat împotriva unei echipe care joacă fotbal, iar asta a fost foarte bine pentru noi. Campinatul e lung mai sunt meciuri, apoi vine play-off-ul. Va fi foarte greu.

E prietenul meu, am jucat împreună la CFR, am făcut istorie împreună şi asta nu se uită. Un jucător incredibil, iar pentru mine a fost cel mai mare jucător cu care eu am jucat aici.

Avem echipa bună, dar cel mai important va fi în play-off. Trebuie să câştigăm la Randers, ca apoi să avem şanse la Cluj, pentru calificare. Dacă câştigăm acolo, eu cred că avem şanse.”, a declarat Emanuel Culio, după meciul cu FC U Craiova.