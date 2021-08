Emil Săndoi acuză arbitrajul: „Trebuia fluierat fault pentru noi. Puteam produce surpriza”

Chindia a pierdut în Gruia în fața campioanei CFR Cluj, scor 0-1, în cadrul etapei a treia din Liga 1. Unicul gol a fosr marcat de Denis Alibec.

În urma acestui eșec, formația dâmbovițeană a rămas cu un singur punct după trei etape, cel obținut în runda precentă, 1-1 cu Sepsi. La finalul jocului, Emil Săndoi a caracterizat partida și a spus că au fost două reprize diferite. Dacă în prima parte, elevii săi au controlat jocul, dar le-a lipsit precizia la finalizare, în repriza a doua, banca de rezerve a lui Șumudică și-a spus cuvântul.

De asemenea, antrenorul Chindiei a declarat că a fost fault asupra unui jucător de-al său la golul lui Alibec și a menționat faptul că elevii săi trebuie să-și ridice nivelul jocului.

”Ca să caracterizez jocul, au fost două reprize total diferite – prima cu un plus pentru noi, nu am fost inspirați la finalizare, iar în a doua jucătorii intrați de pe banca CFR-ului au făcut diferența.

Iar la golul lor trebuia fluierat fault pentru noi, la Popadiuc în prealabil. Apoi nu știu ce am încercat să facem în careul nostru, ceva ce nu am făcut niciodată la antrenamente și nu vom face niciodată. Au fost niște nesincronizări, niște greșeli… Iar după gol am căzut. Este o înfrângere care nu-mi convine, mă îngrijorează evoluția unor jucători care nu sunt la nivelul de anul trecut.

CFR era favorită, puteam produce surpriza, dar nu a fost ziua noastră. Ei și-au creat ocazii în repriza secundă, noi doar una. Am făcut greșeli la care nu mă așteptam și pe care nu le veți mai vedea. Am avut un start infernal, îmi doream mai mult, speram la mai mult după Rapid, Sepsi și CFR, trei dintre cele mai bune echipe din campionat. Acum ne interesează numai și numai punctele.

Le-am urat celor de la CFR să ajungă în grupele UCL, ne-au reprezentat de fiecare dată la cel mai înalt nivel”, a declarat Emil Săndoi după meci, conform Digi Sport.