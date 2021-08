CFR Cluj a învins-o pe Chindia, scor 1-0, în cadrul unui meci din etapa a treia a noii ediții a Ligii 1 și este lider în clasament. Ardelenii sunt singurii cu maxim de puncte.

Unicul gol al partidei de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, din Cluj-Napoca, a fost înscris de Denis Alibec, în minutul 51, aflat la prima sa reușită în tricoul ardelenilor.

La finalul întâlnirii, Șumudică a ținut să-și laude elevii, inclusiv pe Alibec, pentru jocul prestat și este mulțumit de faptul că echipa sa a înregistrat cinci victorii în ultimele cinci meciuri. Totuși, evoluția din prima repriză nu l-a convins, însă, antrenorul de 50 de ani a remarcat faptul că schimbarea de sistem efectuată la pauză a fost cheia succesului.

De asemenea, Șumudică a avut un mesaj și pentru Claudiu Petrila și Valentin Costache pentru ca aceștia să-și ridice nivelul jocului și a declarat că îl așteaptă un duel de foc cu Young Boys Berna, în turul trei preliminar din Liga Campionilor.

„Sunt mulțumit că am câștigat, păstrăm linia, avem trei victorii din trei. Am schimbat sistemul după pauză, am fost cam nemulțumit, după care am dominat total jocul. Au avut o singură ocazie. Mă bucur că l-am făcut pe Arla (n.r. Arlauskis) să şomeze.

Mie îmi place să mă uit pe clasament și să văd cinci buline verzi (n.r victorii) în dreptul meu. O să întâlnim o forță, Young Boys, și trebuie să fim perfecți pentru a le pune probleme. Va trebui să pregătim foarte bine această dublă. Mă bucur că n-am avut niciun fel de problemă în apărare.

Denis (n.r. Alibec) încă nu e pregătit. O să-l vedeți pe Denis când e pregătit și o să vă dați seama de valoarea lui. El are tot sprijinul meu, felicit conducerea clubului pentru că a reușit acest transfer. Am niște semne de întrebare, nu știu cum acest băiat, Ciprian Deac, poate să joace din trei în trei zile și să alerge atât de mult. La fel și Camora, este ceva incredibil.

Aștept mai mult de la Petrila, care poate să dea mai mult, la fel și de la Costache, care poate mai mult. O să ne organizăm, cel mai important este că am câștigat astăzi”, a declarat Șumudică, după victoria scurtă cu Chindia.