Emma Răducanu a semnat un super contract cu un brand de lux

La o lună distanță de la succesul de la US Open, jucătoarea de tenis Emma Răducanu (18 ani) a semnat uncu brandul de lux Dior, al cărui ambasador va fi, potrivit news.ro, care citează CNN.

Astfel, sportiva cu tată român şi mamă chineză, va reprezenta colecţiile de îmbrăcăminte pentru femei ale casei de modă franceze şi produsele acesteia de îngrijire a pielii şi machiaj.

Răducanu va lucra cu Churi şi cu Peter Philips, care conduc liniile de produse Dior pentru îngrijirea pielii şi machiaj. Alte celebrităţi care au devenit de curând ambasadori ai mărcii franceze sunt vedeta K-pop Jisoo şi actriţa Yara Shahidi.

„A putea purta o rochie de genul acesta, realizată cu toată magia în atelierele Dior, a fost o experienţă unică. Broderia detaliată a fost excepţională şi am fost atât de onorată să particip la prima mea premieră de film în ea„, a spus sportiva.

18-year-old tennis champion @EmmaRaducanu tells Vogue why joining the house of @Dior felt like the perfect fit. https://t.co/gKE6bRON8g

— British Vogue (@BritishVogue) October 19, 2021