Erling Haaland, ”trădat” de un coleg: ”Mbappe e peste. Are un un plus”

După duelul Lionel Messi – Cristiano Ronaldo, care a fost rivaliltatea numărul unu în fotbalul din ultimii 15 ani, Erling Haaland și Kylian Mbappe se anunță a fi următorii mari rivali din fotbalul mondial.

Amândoi sunt fotbaliști care fac diferența pentru echipele lor, cel dintâi pentru Borussia Dortmund, iar cel din urmă pentru PSG.

Ambii jucători sunt extraordinari în fața porții, dovadă fiind statisticile de-a dreptul impresionante din punct de vedere al eficienței.

Chiar dacă sunt legitimați la două dintre cele mai mari echipe ale Europei, cei doi sunt asaltați cu fel și fel de oferte dintre cele mai avantajoase.

Haaland este principala țintă a celor de la Barcelona, care l-ar putea lua în vara acestui an pentru suma de 75 de milioane de euro, valoarea clauzei de reziliere. De cealaltă parte, Mbappe, aflat în ultimele șase luni de contract cu PSG, este curtat intens de Real Madrid, astfel că cei doi ar putea deveni rivali în Spania, așa cum au fost și predecesorii lor.

Despre această nouă rivalitate s-a pronunțat și Thomas Meunier, actual coleg cu Haaland la Dortmund și fost coechipier cu Mbappe la PSG.

Dintre cei doi, fundașul de bandă dreaptă îl preferă pe starul francez, pe care îl compară cu doi dintre cei mai mari atacanți din acest început de secol.

„Nu au același stil. Sunt doi atleți grozavi, compleți, nu doar fotbaliști buni, deci au caracteristici asemănătoare. Explozie, viteză, detentă, anduranță, lovesc cu ambele picioare. Dar, din punct de vedere tehnic, Mbappe e peste. Haaland, fizic, e un adevărat număr 9. Nu poate juca aripă, e un marcator pur sânge.

Ambii sunt foarte buni, dar Kylian are un un plus. Când ne gândim la Ronaldo brazilianul, la Thierry Henry, are instinctul acela care îl poate tranforma într-o legendă”, a declarat Thomas Meunier, conform Marca.