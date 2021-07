EURO 2020 | Anchetă după Anglia – Danemarca! UEFA a pornit o investigație după faza penalty-ului

Naționala condusă de Gareth Southgate a obținut accederea în ultima fază a competiției, după ce s-a impus în fața Danemarcei, scor 2-1. După 90 de minute în care tabela de marcaj arăta egalitate, 1-1, duelul a mers în prelungiri, unde englezii au primit ușor o lovitură de la 11 metri în minutul 102.

A fost momentul în care arbitrul olandez Danny Makkelie a dictat penalty pentru Anglia, ca urmare a unui duel în careul danezilor între Raheem Sterling și Jakim Maehle. Arbitrii din camera VAR au menținut decizia, iar Harry Kane a marcat, după ce, în primă fază, Kasper Schmeichel a apărat lovitura de pedeapsă.

Potrivit informațiilor celebrului jurnalist Tancredi Palmeri, UEFA a deschis oficial o investigație referitoare la faza penalty-ului, după ce portarului danez Kasper Schmeichel i-a fost pus un laser pe față.

Uefa have opened an official investigation on the laser case during penalty yesterday in England-Denmark pic.twitter.com/BE5wJ7dNqx

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 8, 2021