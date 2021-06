EURO 2020 | Calificare pentru Eriksen! „Toți pentru unul” a funcționat pentru Danemarca! Rusia, acasă

În absența colegului lor, Christian Eriksen, marcatorii învingătorilor s-au numit Mikkel Damsgaard, în minutul 38, Yussuf Poulsen, în minutul 59, Andreas Christensen, în minutul 79, și Joakim Maehle, în minutul 82, respectiv, Artem Dzyuba, în minutul 68, pentru echipa învinsă.

Rusia a început mai bine meciul. În minutul 18, Golovin a șutat din interiorul careului, dar Kasper Schmeichel a fost la post și a respins.

Minutul 29 a adus prima mare ocazie și pentru Danemarca. Hojbjerg a șutat amenințător de la distanță, dar balonul trece pe lângă poarta adversă.

Golul a venit în minutul 38, atunci când execuția în forță a lui Mikkel Damsgaard din afara careului și-a atins ținta, portarul Safonov nemaiavând ce să facă. Astfel, la pauză, elevii lui Hjulmand au intrat cu avantaj minim.

Imediat după golul superb marcat de Damsgaard, puștiul de 20 de ani al celor de la Sampdoria, au apărut și primele reacții.

The kid is a star ❤️‍🔥⭐️ #mikkeldamsgaard 🇩🇰🇩🇰🇩🇰 https://t.co/NGaPEmIdg8

Obligați să revină în meci și să mai spere la o calificare, rușii nu au schimbat nimic la pauză. În consecință, tot danezii au fost cei care au mai punctat încă o dată pe tabelă. În minutul 59, Yussuf Poulsen a profitat de o neînțelegere în defensiva lui Cherchesov și a interceptat o pasă înapoi spre portarul Safonov, pe care l-a executat fără nicio șansă.

Minutul 68 a adus faza prin care Rusia a redus din handicap. Vestergaard a împins un adversar, iar arbitrula arătat punctul cu var. Dzyuba a marcat fără emoții de la 11 metri.

🇷🇺 Russia pull one back as Artem Dzyuba converts ⚽️ #EURO2020 https://t.co/BPOrYOGX1c pic.twitter.com/koDvzko9JI

Cu acest gol, Artem Dzyuba l-a egalat pe Aleksandr Kerzhakov în clasamentul golgheterilor all-time ai națioanlei Rusiei, 30 de goluri pentru fiecare.

Ceea ce a urmat a fost un joc care a arătat neputința Rusiei și încrederea tot mai mare dobândită de elevii lui Hjulmand. Aceștia au mai punctat de două ori, prin Christensen și Maehle, în decurs trei minute.

Fundașul lui Chelsea a marcat cu un șut trimis de la 25 de metri, în timp ce Maehle finalizează cu succes un contraatac, după ce a driblat doi adversari și a șutat la colțul scurt. În cele din urmă, cei doi jucători au stabilit și scorul final, 4-1 pentru Danemarca în fața Rusiei.

⏰ RESULT ⏰

🇩🇰 Second-placed Denmark go through 🎉

🔥 Sum up THAT display in Copenhagen in one word!#EURO2020

