EURO 2020 | Cine va arbitra finala Campionatului European, Italia – Anglia

Finala EURO 2020 dintre naționala de fotbal a Italiei și cea a Angliei va fi arbitrată la centru, de olandezul Bjorn Kuipers. Acesta va fi ajutat la cele două linii de conaţionalii săi Sander van Roekel şi Erwin Zeinstra.

Arbitru de rezervă a fost desemnat spaniolul Carlos del Cerro Grande. Arbitri VAR au fost delegaţi nemții Bastian Dankertt, Christian Gittelmann şi Marco Fritz, dar şi olandezul Pol van Boekel.

Kuipers va fi primul olandez care arbitrează o finală de Euro.

Finala EURO 2020 dintre Italia și Anglia este programată duminică, la ora 22.00, pe Stadionul Wembley din Londra.

