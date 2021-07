EURO 2020 | Danemarca, în semifinale! Cehia, doar cu Schick, egalul lui Ronaldo

Golurile învingătorilor au fost marcate de Delaney, în minutul 5 și de Kasper Dolberg, în minutul 41, în timp ce pentru cehi a punctat golgheterul Patrik Schick, în minutul 49.

Deschiderea de scor s-a produs rapid. În urma unui corner executat de Stryger Larsen, Delaney a profitat de lipsa de marcaj a defensivei cehe și a reluat cu capul.

După ce a marcat, Danemarca a continuat să atace și să aibă ocaziile mai mari în prima parte. Damsgaard a trecut pe lângă dublarea avantajului după a scăpat spre poartă, dar nu a putut să finalizeze în cel mai bun mod posibil. Braithwaite și-a încercat și el norocul, dar a ratat cadrul porții. Același Damsgaard a mai irosit o șansă de a majora diferența, dar Vaclik a intervenit salvator în minutul 37.

În mintul 42, atacantul Dolberg a reușit ceea ce colegii săi nu. Acesta a reluat decisiv o centrare venită din banda stângă de la fundașul lateral Maehle. În urma acestui gol, vârful lui Nice a ajuns la trei goluri la Euro.

În debutul reprizei secunde, cehii au plecat în ”haită” pe contraatac și au reușit să-l finalizeze cu gol. Centrarea fundașului dreapta Coufal l-a găsit pe Schick, care l-a executat pe Schmeichel și a redus din handicap.

La reluarea jocului, văzându-se cu un avantaj fragil, formația lui Kasper Hjulmand a început să apere rezultatul. Totuși, Poulsen a mai avut două ocazii, dar Vaclik a fost la post de fiecare dată, iar Maehle a ratat și el o ocazie uriașă pe final, la care același portar ceh a intervenit salvator.

Save! Mæhle aims for the near post but Vaclík is there to keep Czech Republic hopes alive 🧤#EURO2020 pic.twitter.com/Z54tZ7CgWH

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021