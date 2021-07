EURO 2020 | Ei formează cel mai bun 11 de la turneul final! Marii absenți din echipa ideală

Deși a fost amânat un an din cauza pandemiei de COVID-19, EURO 2020 a oferit un spectacol la cote maxime pentru iubitorii sportului „rege”. Turneul final disputat în această vară a oferit revelații precum Danemarca sau Elveția, dar a scos la lumină și naționale precum cele ale Germaniei și a Franței, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Acum, așa cum era de așteptat, specialiștii au întocmit și cel mai bun 11 de la turneul final. Potrivit celor de la Opta, din echipa ideală de la EURO 2020 lipsesc nume uriașe precum cele ale lui Cristiano Ronaldo (golgheterul turneului) și Gianluigi Donnarumma (cel mai bun jucător, desemnat de UEFA), doi dintre fotbaliștii care au impresionat în această vară datorită evoluțiilor de pe tot parcursul competiției.

Jordan Pickford – Kyle Walker, Leonardo Bonucci, John Stones, Joakim Mæhle – Pedri, Jorginho, Verratti – Patrik Schick, Kasper Dolberg, Raheen Sterling

11 – Here the EURO2020 best XI based on Opta data. Scale.#EURO2020 #OptaTopXI pic.twitter.com/D0PXrvifn7

