EURO 2020 | Olanda și Ucraina, debut cu cinci goluri la turneul final! Cum arată clasamentul grupei C

Golurile au fost marcate de Georginio Wijnaldum (min-52), Wout Weghorst (min-59) și Denzel Dumfries (min-85) pentru Olanda, în timp ce pentru ucrainieni a punctat Andriy Yarmolenko (min-75) și Roman Yaremchuk (min-79).

În urma acestui rezultat, naționala condusă de Frank de Boer se situează pe a doua poziție în ierarhia grupei C, la egalitate de puncte însă cu Austria, care a izbutit să treacă de Macedonia de Nord, scor 3-1, pe Arena Națională. În următoarea partidă, olandezii vor da peste austrieci , pe 17 iunie, în timp ce Ucraina va înfrunta Macedonia de Nord, în aceeași zi.

Clasamentul grupei C

Naționala condusă de Andriy Shevchenko și-a desfășurat antrenamentele înaintea duelului cu Olanda pe stadionul Anghel Iordănescu, din Voluntari. Cu excepția „Portocalei Mecanice”, toate celelalte trei formații din grupa C de la EURO 2020 își vor disputa meciurile din prima fază a competiției pe Arena Națională.

Olanda: Stelekenburg – Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, Van Aanholt – De Roon, Winlaldum, F. De Jong – Weghorst, Depay

Selecționer: Frank de Boer

