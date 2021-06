EURO 2020 | Surpriză la turneul final! Spania obține doar un punct din duelul cu Suedia

„Furia Roja” pleacă cu doar un punct din prima apariție de la turneul final. Elevii lui Luis Enrique nu au găsit drumul spre gol, deși au avut o posesie covârșitoare în cea mai mare parte a timpului. 77% – 23% a fost la un moment dat diferența din punct de vedere al posesiei dintre cele două echipe.

Partida din această seară s-a disputat pe arena La Cartuja Stadium, din Sevilla, care are o capacitate de 60.000 de locuri. Din cauza măsurilor de prevenție luate împotriva COVID-19, la meci au asistat doar aproximativ 16.000 de fani.

Here's how the La Cartuja stadium in Seville is looking as Spain 🇪🇸 train ahead of their opening #EURO2020 game with Sweden tomorrow @sidlowe pic.twitter.com/HRUCHxYCHe

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) June 13, 2021