EURO 2020 | VIDEO | Danemarca şi Belgia, tribut pentru Eriksen. Meci întrerupt în minutul 10

Cele două echipe au trimis mingea în afara terenului, moment în care zecile de mii de suporteri din tribunele Parken Stadium au aplaudat şi au scandat numele decarului danez. Până şi fanii belgieni au avut bannere cu mesaje de sprijin pentru jucătorul căzut la pământ în timpul meciului cu Finlanda.

Beautiful tribute to Danish footballer Christian Eriksen during today's match between Denmark & Belgium.

Eriksen collapsed during Denmark's last game against Finland. He is hospitalized now & fortunately doing well.

Get well soon, Christian!#DENBELpic.twitter.com/UkAVH60z3n

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 17, 2021