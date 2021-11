EXCLUSIV | Atac dur la fotbaliștii naționalei după ratarea barajului pentru Mondial: „Vin la lot ca în vacanță!”

Naționala a ajuns la un record negativ după ce a pierdut orice șansă de a fi prezentă la ediția din 2022 a marii competiții a fotbalului.

Este pentru prima oară când ratăm calificarea la 6 turnee finale consecutive ale Cupei Mondiale. Precedenta serie neagră a fost de cinci absențe în perioada 1950-1966. Faptul că doar 13 naționale de pe bătrânul continent pot lua parte la ediția de anul viitor nu reprezintă o scuză pentru tricolori, spune Dănuț Lupu. El dă un exemplu aproape identic, al primei calificări a Generației de Aur la un CM, pe vremea când Europa avea tot 13 reprezentante!

„În 1989 am jucat împotriva Danemarcei, o echipă foarte bună. Și deși am fost conduși am reușit să câștigăm și să ne calificăm la CM din Italia. Contează și jucătorii foarte mult, mie unii dintre ei îmi dau impresia că vin în vacanță la lot, nu pare că sunt supărați după un rezultat negativ.

Dau niște declarații și cu asta basta. Naționala trebuie să însemne cel mai înalt nivel atins de orice jucător. Dar unii își doresc doar să mai prindă un contract, alții să nu se lovească astfel încât să nu lipsească de la cluburile lor. Lucruri pe care eu nu le înțeleg”, a fost tranșant Dănuț Lupu, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Faptul că naționala ar fi ratat calificarea în cazul unui eventual baraj, nu ar fi reprezentat o consolare pentru fostul internațional.

„A fost și neșansă, mai ales cu Islanda, dar dacă am fi prins barajul nu ar mai fi fost aceste discuții. Însă chiar și dacă ajungeam acolo erau șanse mici să ne calificăm, iar pe mine nu m-ar fi mulțumit doar simpla prezență în play-off. Doar că Federația făcea mai multe cheltuieli. Ratarea asta nu reflectă neapărat valoarea fotbalului nostru, vedem că Portugalia și Italia s-au dus la baraj. Avem un fotbal de nivel scăzut, dar mulți dintre titulari nu vin din Liga 1″, a adăugat fostul dinamovist.