EXCLUSIV | Atac la general: „Dacă aveam antrenor, eram campioni mondiali în 1994!”

Fostul medic al echipei naționale, Pompiliu Popescu, a povestit în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD, eliminarea dureroasă în fața Suediei din sferturile Cupei Mondiale din 1994.

Acesta spune că marele merit al celei mai mari performanțe din istoria primei reprezentative îi aparține mai degrabă secundului Dumitru Dumitriu decât principalului Anghel Iordănescu.

„Nu gândeam că o să ne elimine atunci Suedia. Nimeni nu se aștepta, echipa era pe roate, sunt unii dintre jucătorii Generației de Aur care consideră că dacă aveam antrenor eram campioni mondiali. Nu vreau să vorbesc despre ce a fost. Aceeași întrebare să le-o puneți și jucătorilor din Generația de Aur. Din respect nu o să spun mai nimic. I-am fost foarte loial, foarte credincios, l-am ajutat foarte mult, nu pot să spun mai mult”, au fost vorbele lui Pompiliu Popescu, în exclusivitate la emisiunea Realitatea Sportivă HD.

Acesta a dezvăluit felul cum au trăit tricolorii clipele de după eșecul în fața Suediei, care ne-a oprit visul american.

„A fost o tăcere de mormânt, niciun fel de reproș nu am auzit nici până în ziua de astăzi. Este o greșeală să i se pună doar lui Prunea din punct de vedere tehnic acel gol. Acea ieșire a fost generată de alte ezitări, trebuia să fie alt lanț de intervenții ca să nu se ajungă acolo. Nu a fost niciun fel de voce, asta era Generația de Aur, ei au suferit un eșec și au suferit împreună. Erau conștienți de ce au realizat, dar nu au avut șansă în acel minut din prelungiri.

A fost un moment de supărare care a durat și până la masa de după și atunci ei au fost împreună, au început să râdă , să glumescă. Să nu ai tu un cârcel, o crampă, toate au fost puse la punct, am studiat comprtamentul corpului uman în condiții de presiune, echipa era ca unsă, am văzut cum se chinuiau celelalte echipe. Am avut noroc cu Țiți Dumitriu care a făcut o pregătire foaret bună, el a fost principalul artizan al acelei performanțe”, a mai transmis Pompiliu Popescu.