EXCLUSIV | Belodedici merge pe mâna lui Boloni la naționala României: „Mă bucur că vine. A demonstrat ca antrenor!”

Tehnicianul în vârstă de 68 de ani se află în pole-position în momentul de față pentru preluarea primei reprezentative, după refuzurile lui Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu!

Ladislau Boloni pare că a rămas singur în cursa pentru postul de selecționer, iar antrenorul român se află chiar în aceste momente în România pentru a purta ultimele discuții cu șefii de la Casa Fotbalului. Cu toate acestea, deși s-a zvonit la un moment dat că este doar o chestiune de ore până când va fi numit oficial, „Loți” joacă tare și își negociază atent contractul cu Răzvan Burleanu.

Venirea lui Boloni ar reprezenta însă un mare plus pentru prima reprezentativă, iar asta o spune chiar Miodrag Belodedici, unul dintre foștii colegi ai tehnicianului. „Belo” a mărturisit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă că se bucură pentru prietenul său și consideră că numirea sa este ceva normal. Mai mult de atât, fostul fundaș de „fier” al tricolorilor a declarat că Boloni este un antrenor care nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar experiența sa își va spune cuvântul, în cazul în care va fi numit selecționer.

„Eu am fost coleg cu domnul Boloni și am avut norocul să joc cu el la Steaua. Mie mi se pare ceva foarte frumos și mi se pare ceva normal că va veni să antreneze naționala României. Îl cunosc bine și chiar vorbim din când în când.

A demonstrat ca antrenor, are experiență, asta e clar. Acum, vedem ce o să fie. Eu mă bucur că vine la națională. Eu cred că Boloni are timp să cunoască jucătorii, are prieteni care au fost selecționeri, poate să vorbească cu ei și o să afle tot ce are nevoie. Eu nu cred că este o problemă că ‘Loți’ a plecat de mult timp din fotbalul românesc.”, a spus Belodedici, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.