EXCLUSIV | Căpitanul legendar al Stelei, surprins de semieșecul în urma căruia am ratat barajul: „Nu a greșit Rădoi”

Ștefan Iovan a trăit ca noi toți dezamăgirea remizei în fața Islandei care ne-a anulat orice șansă de a fi prezenți la Mondialul qatarez de la anul.

Căpitan al roș-albaștrilor la celebrul triumf din finala CCE din 1986, fostul fundaș a sperat până în ultimul moment că tricolorii vor ajunge printre cele 12 reprezentative care vor continua cursa pentru calificare, în play-off-urile ce urmează să aibă loc în luna martie.

„S-a terminat rău dacă nu am bătut Islanda, nu mă așteptam la un astfel de rezultat având în vedere faptul că am avut în fața un adversar modest și nu Franța sau Germania. Era normal să câștigăm, nu a fost nici șansă pentru că ocazii de a marca am avut. Am dovedit însă lipsă de concentrare așa cum s-a întâmplat la șansa lui Alibec, atunci când a scăpat singur”, a fost concluzia lui Ștefan Iovan, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Acesta îl apără pe selecționer pentru felul în care a gestionat mai ales finalul campaniei de calificare.

„Nu consider că a greșit Rădoi. A mers de la început pe drumul lui, nu s-a abătut de la filosofia sa de joc. Am început mai greu preliminariile, apoi am reușit să legăm niște victorii și am ajuns să depindem de noi înaintea ultimelor două confuntări din grupă. După jocurile din această toamnă puteam spera să ajungem la baraj, din păcate nu am reușit să profităm de această oportunitate”, a mai completat stelistul.