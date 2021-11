EXCLUSIV | Condiția ca o echipă de tradiție să revină în prim-plan: „M-aș bucura să se întoarcă acolo”

FC Național a avut un deceniu de grație în care a fost una dintre protagonistele Ligii 1 și s-a bătut pentru supremație în fotbalul românesc.

Între 1995 și 2006, „bancarii” au fost de trei ori vicecampioni și au jucat trei finale de Cupa României. Managementul defectuos a dus la dispariția clubului în 2009, iar acum trei echipe încearcă să ducă mai departa tradiția grupării din Parcul cu Platani. Marin Dună a fost component al echipei la succesele importante din trecut și privește cu nostalgie la momentele de aur ale Progresului. E convins că rezolvarea problemei bazei sportive ar putea să contribuie la revenirea în elită a uneia dintre formațiile de tradiție a Bucureștiului.

„Nu știu dacă se mai poate ajunge la acele performanțe, o primă condiție ar fi ca baza din Cotroceni să fie folosită de una dintre echipele care doresc să fie noul Progresul. M-aș bucura să revină acolo, nu e bine să te plimbi fără identitate. Pentru început trebuie să fie măcar prin Liga 2 sau Liga 3, dar să se numească Progresul. În cariera de jucător de referință sunt pentru mine meciurile cu Steaua, Dinamo, Rapid, când erau stadioanele pline. Atunci am și marcat câteva goluri”, și-a adus aminte Marin Dună, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Fostul golgheter al Progresului a trăit momente de neuitat și recent, dar din altă postură.

„Ca antrenor reprezentative au fost meciurile cu Clinceniul în care am reușit să prindem play-off-ul și apoi confruntările de acolo unde am făcut o figură frumoasă. Am remizat cu FCSB, am bătut Craiova, sunt momente care te împlinesc ca antrenor și te fac să fii mândru de activitatea ta de zi cu zi”, a mai menționat tehnicianul.