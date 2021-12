EXCLUSIV | Cristi Borcea, anunţ despre implicarea fiului Patrick la Dinamo: ,,E greu să facă ce am făcut eu”

Dinamo are parte de un sezon nefast în Liga 1. După 20 de etape jucate, formaţia pregătită de Mircea Rednic se află pe locul 15 în campionat, cu 12 puncte în clasament.

Cristi Borcea, fost finanţator la Dinamo, în perioada de glorie a clubului, a vorbit despre situaţia din Ştefan cel Mare. Acesta anunţă că nu are de gând să revină în ,,groapă”, ci va fi doar sponsor în momentul când va fi construit un nou stadion.

Despre posibilitatea ca Patrick Borcea să vină la Dinamo, Cristi Borcea anunţă că e greu ca fiul său să realizeze ceea ce a făcut el în Ştefan cel Mare.

,,Niciodată. Dacă Se face un stadion, voi fi sponsor pentru tot ce înseamnă Dinamo, dar eu ce făceam ca implicare, dimineaţa-seara şi neglijam tot, exclus.

Am fost preşedinte executiv. (n.r. Patrick Borcea) Să facă ce am facut eu, e greu. Să iei atâtea trofee, pentru că eu aveam şi partea financiară. Eram un grup, o echipă, nu pot sa dau eu verdict. Eu nu mai am răbdare, să stau eu şi sa discut, si să pierd timpul.

(n.r. Ionuţ Negoiţă) A avut finanţe tot timpul. Mi-a dat dreptate. Mie îmi vopseau gardurile la fiecare meci, că luam locul 2. Aşa e şi cu Negoiţă, de afară e uşor să îţi dai cu părerea. Gândiţi-vă că noi ne luptam cu urangutanii, acum cu licuricii.”, a declarat Cristi Borcea, în exclusivitatea, pentru Realitatea Sportivă.