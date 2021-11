EXCLUSIV | David Popovici, evaluat de Camelia Potec: „Un an de excepție! Încă nu s-a încheiat”

La numai 17 ani, David Popovici a uimit deja o lume întreagă cu premiile, medaliile și recordurile sale obținute la natație.

De curând a primit premiul Premiul Piotr Nurowski, desemnat celui mai bun tânăr sportiv din lume, datorită performanțelor colosale obținute, printre altele, la Campionatul European de natație în bazin scurt, de la Kazan, sau la Jocurile Olimpice din Japonia.

Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, a vorbit, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, despre anul fabulos reușit de David Popovici, unul care nu s-a încheiat încă pentru tânărul sportiv.

”Anul nu s-a încheiat pentru noi și David Popovici. Era de așteptat ca lumea să ne sune să ne întrebe cum a fost anul 2021. Noi o să încheiem anul competițional pe 21 decembrie, iar David mai are două competiții: Campionatul Național în bazin scurt, de la Miercurea Ciuc, care are loc săptămâna viitoare, și pe 13 decembrie, în Abu Dhabi, la Campionatele Mondiale de Înot în bazin de 25 de metri.

Este un an de excepție, un an foarte greu din punct de vedere al pregătirii, pentru că pandemia ne-a încurcat pe toți, dar un an extraordinar până acum în ceea ce privește performanțele lui David. Aici includem: cele trei medalii de aur câștigate la Campionatele Europene de juniori cu cele trei recorduri mondiale, locul patru obținut la Jocurile Olimpice de la Tokyo, la doar câteva sutimi de secundă de podiumul olimpic, medalia de aur câștigată la Campionatele Europene de seniori în bazin scurt și, bineînțeles, acest premiu de cel mai bun tânăr sportiv.

Sperăm să nu fie nici ultimul român desemnat cu o astfel de distincție. Poate va reuși să câștige multe astfel de premii, nu numai cel mai tânăr sportiv, ci și cel mai bun sportiv al lumii.

Eu îi transmit lui David de fiecare dată mesajele mele și el știe că noi suntem alături de el, cum am fost și până acum. Și cu siguranță vom fi pe tot parcursul carierei lui, una care va fi lungă și, sper eu, cu rezultate extraordinare”, a declarat fosta campioană olimpică la natație, de la Atena 2004, Camelia Potec, pentru Realitatea Sportivă.