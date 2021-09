EXCLUSIV | Dezamăgirea unui fost portar cu 470 de meciuri în Liga 1: „Băiatul meu a fost dat la o parte”

Costel Câmpeanu este în topul fotbaliștilor cu cele mai multe prezențe la nivelul primei divizii a fotbalului românesc.

Iar fostul goalkeeper de legendă a dorit ca fiul său să îi calce pe urme. Tânărul Teo chiar i-a urmat traseul și s-a remarcat la Ceahlăul, echipă la care tatăl său a scris istorie ca fotbalist. În această vară însă, în cariera lui Teo a apărut un scurtcircuit. Faptul că a devenit rezervă în poarta nemțenilor a provocat inclusiv supărarea părintelui.

„Am avut o mică problemă, sperăm să o rezolvăm. Au adus un portar la echipă, pe Barna, care a avut o ruptură de tendon și a stat pe bară un an și ceva. Iar acum a intrat direct titular. Barna a fost pe la Buzău, pe la UTA, la Aerostar. Dar nu prea a apărat pe acolo. Cred că are 20 de meciuri jucate în 4 ani.

Dar dl Anton, antrenorul cu portarii de acolo, parcă și-a propus să îl facă portar de națională într-o lună și jumătate. Am înțeles că domnul Anton și cu Barna sunt din același sat de lângă Moinești. Așa că dacă Barna va avea capul tăiat tot va intra în poartă. Le-am zis că au sechele de pe vremea lui Sechelariu, care boteza câte 4-5 copii de fotbaliști”, și-a exprimat dezamăgirea Costel Câmpeanu, în exclusivitate pentru realitateasportiv.net.

Teo are 24 de ani și așteaptă să facă pasul spre fotbalul mare. La vârsta lui, tatăl său ajungea la Dinamo.

„Eu consider că Teo a crescut în valoare și nu mi s-a părut corect. Am zis că nu are rost să forțăm lucrurile. Teo a fost aproape de baraj cu Ceahlăul în sezonul trecut. O să găsim în iarnă o echipă și poate după ce o să îl vadă cum apără acolo o să îl cheme înapoi.

Îmi aduc aminte că atunci când am ajuns eu la Ceahlăul cei de acolo erau niște copii. Tocmai ce se forma Generația lor de Aur. Eu eram mai experiementat, i-am ajutat să nu retrogradeze în primul lor sezon în Liga 1, apoi am fost adus pentru meciurile cu Juventus”, a mai povestit fostul portar.