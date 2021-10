EXCLUSIV | Dezvăluiri despre mănăstirile construite de Gigi Becali: „Nu or să fie femei pe teritoriul ăsta și nici oi, capre, găini pe parte femeiască”

Gigi Becali (63 de ani) construiește două mănăstiri în localitatea Olănești, din județul Vâlcea. Una va fi destinată călugărilor și una pentru maici.

Omul de afaceri vrea să construiască o mănăstire pe modelul celei de la Frăsinei, singura din țară în care femeile nu au voie să intre. La o distanță de 7 kilometri, finanțatorul FCSB vrea să mai construiască una, pentru bărbați.

„Am o poprietate de vreo pe care o să fac biserici. O să fie cu spital, o să fie cu de toate. Or să fie numai bărbați. Femeile nu au voie. Și o să fie și altă mănăstire pentru femei, unde bărbații nu au voie. Deci aici nu au voie femeile, ca la muntele Athos. Nu numai că nu voie femeile, nici animalele pe parte femeiască nu or să fie. Deci, oi, capre, găini pe parte femeiască nu or să fie pe teritoriul ăsta de 40 de hectare.