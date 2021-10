EXCLUSIV | „E bine să nu o spună!”. Un fost șef al Rapidului dezvăluie strategia câștigătoare a giuleștenilor

Rapidiștii s-au bucurat din nou pentru o victorie după aproape două luni impunându-se în fața liderului CFR Cluj, în etapa a 12-a a Ligii 1.

Succesul i-a readus pe giuleșteni în poziție de play-off cu trei runde înainte finalului turului. Fost conducător în Grant, Constantin Anghelache speră ca alb-vișiniii să învețe din greșelile făcute în ultima perioadă după această gură de oxigen.

„Aș duce strategia pe care o au ei, dar să nu facă aprecieri în ceea ce privește obiectivul. Dacă el este salvarea de la retrogradare jucătorii nu vor resimți o presiune așa mare, dar dacă anunță că vor în play-off se va schimba situația și va apărea presiunea asupra lor. După startul lansat le intrase în cap că sunt echipă de play-off și pe urmă au avut de suferit. Dacă vor juca tot așa au șanse să ajungă între primele 6, e bine să se gândească la asta, dar să nu pronunțe cuvântul play-off”, a mărturisit Constantin Anghelache, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Mihai Iosif este lăudat pentru felul în care a transformat Rapidul în această primă parte a stagiunii.

„Când am văzut cum a început Rapid am zis clar că vor câștiga meciul, a contat tactica antrenorului care a plecat de la 3 pe linia de fund și cu asta i-a încurcat pe cei de la CFR. A fost gândirea lui să aleagă o astfel de formulă în premieră, sigur că a contribuit și devotamentul jucătorilor. După ce atacau scurt aveau viteză de repliere cum nu am mai văzut niciodată la Rapid.

Tare mă tem că la derbyul de sâmbătă poate ieși un 0-0, asta dacă Dinamo va alege să joace precum Rapidul în fața CFR-ului. Mihai Iosif trebuie să rămână pentru că are merite. Conform regulamentelor FRF lui trebuie să i se găsească un antrenor cu licență PRO lângă el. Zvonistica imediat s-a pus în mișcare după ce Marius Șumudică a anunțat că în Liga 1 va reveni doar la Rapid, dar a fost așa, doar un zvon”, a completat fostul conducător al giuleștenilor.