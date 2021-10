EXCLUSIV | „El a mai trecut prin situația asta”. Rednic, încurajat după ce a acceptat să o salveze pe Dinamo

Antrenorul care a debutat pe banca roș-albilor la meciul contra celor de la UTA trebuie să îi resusciteze pe „câini”, aflați pe loc de retrogradare în acest moment în Liga 1.

Penultima experiență în antrenorat pentru Rednic înainte să accepte oferta venită din Ștefan cel Mare, a fost cea de pe banca lui Poli Iași, acolo unde de asemenea a luptat pentru supraviețuirea în primul eșalon. Acolo a colaborat cu Ciprian Paraschiv.

„Eu am venit la două săptămâni după ce a ajuns el la Iași. Noi atunci am avut conturile blocate, el a făcut o treabă foarte bună ținând cont de ce a găsit acolo. Dinamo are acum un antrenor foarte bun. Ar putea să resusciteze echipa, pentru că iubește Dinamo. El a mai trecut prin situația asta, iar Dinamo nu se poate compara cu Iașiul. Este superioară din toate punctele de vedere”, a declarat Ciprian Paraschiv, în exclusivitate pentru realitateasportiva.net.

Dacă Rednic este o garanție a succesului sportiv, DDB poate asigura stabilitatea din punct de vedere financiar a clubului, mai crede fostul conducător al Iașiului.

„Cât e DDB în spatele lor această echipă va respira, să ai suporterii în spate este mare lucru. Insolvența pentru ei e o gură de oxigen. Poate fi un nou început, o variantă de salvare, pentru că se anulează anumite datorii. Dinamo are puterea să își revină, dacă se gândește un proiect serios pentru că vorbim de un brand. Poate nu au avut rezultate foarte bune în ultima vreme, au mai pierdut și câte un proces pe la TAS. Poate o să aibă bani peste două luni, nu văd așa dramatic situația”, a mai precizat Paraschiv.

Mircea Rednic a pregătit-o pe Poli Iași în perioada ianuarie – august 2020. Bilanțul său pe banca alb-albaștrilor este de 6 victorii, 4 egaluri și 11 înfrângeri. Ieșenii au terminat play-out-ul stagiunii respective pe poziția a 12-a, în contextul în care nu toate partidele s-au disputat din cauza pandemiei de coronavirus. Prin decizia Federației, de mărire a numărului formațiilor participante în Liga 1, trupa din Copu a rămas în prima divizie deși ocupa un loc de baraj.