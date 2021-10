EXCLUSIV | „Este o eroare colosală!”. Avertismentul transmis tricolorilor înaintea meciurilor decisive din noiembrie

Naționala va da luna viitoare bătăliile decisive pentru rămânerea în cursa de calificare la turneul final de anul viitor.

Cu Germania care și-a acontat deja prima poziție, alte trei echipe se luptă să prindă locul de baraj. Chiricheș & Co au cu un punct mai mult decât Macedonia de Nord și Armenia când mai sunt încă două partide de jucat. România va întâlni Islanda la București pe 11 noiembrie și Lichtenstein, trei zile mai târziu, în deplasare. Constantin Anghelache este optimist, însă atrage atenția asupra felului în care trebuie abordată prima confruntare, împotriva nordicilor.

„După cum am jucat în această toamnă văd că am avea 80 % șanse să fim în poziția secundă a grupei, dar poate apărarea o situație neprevăzută. Locul 2 îl văd posibil în contextul în care Islanda nu mai are aproape nicio șansă de calificare. Îi dau dreptate lui Rădoi că finala e împotriva lor. Doamne ferește să nu pățim însă ca în 1985, la meciul cu Irlanda de Nord când nu a vrut să intre mingea în poartă. Este o eroare colosală să credem că ne va fi ușor cu islandezii”, a fost părerea celui care s-a aflat în conducerea unor cluburi importante de la noi din țară.

Rădoi și-a început aventura la naționala cu barajul pierdut pentru Euro 2020. Perspectiva unui nou play-off există și în cazul campaniei pentru Mondialul din Orientul Apropiat. Dar tânărul antrenor nu mai e tentat să încerce încă o dată.

„Jucătorii trebuie să fie motivați, pentru că și pierderea calificării la baraj este diferită de locul 3-4 în grupa preliminară. În privința șanselor la baraj, putem să ne pronunțăm doar după ce vedem tragerea la sorți. Până atunci să facem toate eforturile să obținem acest loc secund.

Sigur că un astfel de anunț ca a lui Rădoi poate produce o demobilizare a lotului. Iar soarta poate să îl pedepsească și nici să nu ajungem acolo. Probabil alege să ducă echipa pe locul 2 și să plece pe urmă. Poate se gândește că ne-a dus în poziție de calificare și apoi cine o rata calificarea să îi fie de bine. Dar putem spune abia după data de 14 noiembrie ce are de gând să facă”, a fost analiza lui Constantin Anghelache.