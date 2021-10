Ilie Năstase va divorța, din nou! Anunțul a fost făcut de Ioana: „Răbdarea mea a luat sfârșit”

Fostul mare tenismen român nu are liniște din punct de vedere sentimental, astfel că a decis să întrerupă mariajul cu actuala soție, Ioana!

La începutul acestui an, Ioana Năstase a anunțat autoritățile în vederea unui conflict verbal cu soțul său, care a degenerat în cele din urmă. Potrivit acesteia, „Nasty” a recurs la agresiune fizică, lucru care a făcut-o pe actuala soție a fostului sportiv să se gândească serios la divorț. De atunci, relația dintre cei doi au căpătat o turnură nefericită, astfel că Ioana nu a mai suportat și a anunțat ruptura dintre cei doi.

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori: cu Dominique Grazia (1972), Alexandra King (1984), Amalia Teodorescu (2004), Brigitte Sfăt (2013) și Ioana Simion, alături de care era oficial din vara lui 2020.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit!!!!

Ma consider o femeie puternica și mândra de faptele mele…răbdarea mea,iertarea mea, voința și bunele intenții.

Pot spune ca aceasta experiența m-a schimbat foarte mult din toate punctele de vedere,chiar dacă a fost nevoie de foarte multă stăpânire de sine.

RĂBDAREA MEA A LUAT SFÂRȘIT!!!

In toată aceasta perioada, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați iar pentru asta le mulțumesc!

Poate unii dintre dumneavoastră m-ați judecat gresit, alții mi-ați acordat înțelegere si mi-ați apreciat răbdarea care nu a fost deloc ușoară. Am continuat sa lupt,crezând si sperând ca se va schimba ceva in bine.

Va rog, sa ma înțelegeți ca in acesta perioada voi avea nevoie de liniște si putina intimitate!!!

Va mulțumesc frumos,pentru înțelegere!

Cu deosebit respect, IOANA!”, a scris Ioana Năstase, pe Facebook.