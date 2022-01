EXCLUSIV | Explicația creșterii spectaculoase în joc a lui Răzvan Marin: „Are 3-4 ani de când face săptămânal”

Fostul fotbalist Cătălin Munteanu a dezvoltat un program prin care încearcă să i ajute pe jucători să facă față provocărilor care se ivesc în cazul unui transfer în străinătate.

Acesta se numește Supermind și pleacă de la exemplul personal. Pe când era la Salamaca, actualul secund a lui Bogdan Lobonț la reprezentativa U20 a fost scos din echipă după un singur joc bifat ca titular la spanioli. În exclusivitate la emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD acesta a mărturisit clipele prin care a trecut.

A fost greu, nu eram pregătit, eram foarte tânăr, acolo era altă mentalitate, alt nivel. Primul an a fost de acomodare până mi-am dat seama ce trebuie să faci ca să te menții la nivelul ăla. De asta am făcut acest program și l-am dezvoltat, pentru că ei se lovesc de ceea ce mi s-a întâmplat mie atunci. Dacă nu ești la nivelul lor mental e foarte greu. De la asta am început acest program care este benefic oricărui jucător de fotbal.

Am ajuns în Spania, am făcut pregătirea de vară am jucat prima etapă titular am avut convocare la națională, venise nea Piți. Apoi am revenit la echipa de club, primul meci nici măcar în lot nu am fost, direct în tribună. Nimic, nicio explicație, eu în cap direct, nu mă mai antrenam, mă întrenam ce are antrenorul cu mine. Am avut mare noroc că eram cu Stelea la echipa, m-a ajutat enorm și am văzut și eu cum merg lucrurile. Dacă nu ești pregătit mental ușor-ușor te duci în jos”, a povestit Cătălin Munteanu, în exclusivitate la Realitatea Sportivă HD.

Unul dintre cei care a avut rezultate foarte bune prin aplicarea la acest program a fost Răzvan Marin.

„Le facem o mentalitate de învingător ca să își atingă obiectivele pe care și le pun ei singuri de la primele întâlniri. Are 24 de module în care se vorbește despre emoție, motivație, despre relațiile cu antrenorul, cu ceilalți jucători. Am făcut o combinație extraordinară.

Răzvan Marin este un exemplu bun, are 3-4 ani de când face săptămână de săptămână și se vede la ce nivel joacă, ce constanță are în jocuri de când e în Italia. Și la națională a făcut meciuri foarte bune. Eu le spun la fiecare că le ridică nivelul cu 20-25 % și te face pregătit pentru ce ți se întâmplă, mentalul este foarte important”, a mai precizat fostul internațional.