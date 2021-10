EXCLUSIV | FC U Craiova 1948, apreciată înainte de derby de un fost antrenor al rivalei CS U Craiova: ,,S-a creat o emulaţie”

În această seară, 3 octombrie, va avea loc pe stadionul ,,Ion Oblemenco”, de la ora 21:00, derby-ul FC U Craiova 1948 – CS U Craiova.

Echipa FC U Craiova 1948 a pus în vânzare 9.210 bilete pentru acest joc, ceea ce reprezintă 30% din capacitatea arenei ,,Ion Oblemenco”. Pe stadion vor avea acces doar persoanele vaccinate împotriva COVID-19 sau care au trecut deja prin boală.

Adrian Iencsi, fost antrenor la Rapid şi la echipa a doua a celor de la CS U Craiova, a vorbit înaintea acestui joc. Acesta spune că favorita meciului este CS U Craiova, dar o apreciază şi pe FC U Craiova 1948 pentru modul cum s-a dezvoltat în ultimul timp.

,,Favorita este CSU, pentru că este echipa mai omogenă, jocul cu presiunea tribunelor va fi foarte foarte echilibrat. Este o echipă noua care are nevoie de timp. NU poți avea rezultate dintr-o dată. Eu sunt sigur că va fi un spectacol frumos din tribune.

Pe mine mă bucura că şi cei de la FC U au promovat. S-a creat o emulație. E un lucru pozitiv. Eu am lucrat la Universitatea Craiova. Nu sunt în măsură sa spun eu cine este continuatoarea. Clubul stă foarte bine. Apreciez acest club. De cealaltă parte, FC U Craiova a inaugurat o baza sportivă incredibilă, spre surprinderea mea placută. Sunt un pic invidios pe ceea ce am vazut la FC U extraordinar. Bravo lor şi felicitări. Cei de la FC U au promovat ăn fiecare an. S-au făcut niște eforturi financiare foarte mari. Nu e ușor.”, a declarat Adrian Iencsi, pentru Realitatea Sportivă.

Citeşte şi ADRIAN MITITELU ARUNCĂ CU BANII PE JUCĂTORII LUI FC U CRAIOVA 1948! PRIMĂ SPECIALĂ LA PARTIDA CU CS U CRAIOVA