EXCLUSIV | Fostul fotbalist care privește în urmă cu mândrie: „Ce am realizat în carieră este bucuria mea în viață”

Florentin Petre și-a adus aminte cu plăcere de momentele în care se afla pe teren și scria istorie în tricoul echipelor pentru care a evoluat de-a lungul timpului.

„Piticul” și-a legat cea mai mare parte a activității de jucător de clubul Dinamo, la care a crescut și a debutat în fotbalul mare. Fostul mare mijlocaș are 259 de partide disputate pentru „câini” în perioada 1994-2006, interval în care a bifat o scurtă aventură la UTA. În străinatate are meciuri pentru rușii de la Terek Groznîi și bulgarii de la CSKA Sofia. Cariera de fotbalist și-a încheiat-o la Victoria Brănești, în urmă cu 10 ani.

„Tot ceea ce am făcut a fost din pasiune, din dragoste pentru fotbal, nu am un meci anume de care să îmi amintesc în mod deosebit. Am avut o carieră care mi-a permis să ajung la un nivel extraordinar. Am jucat pentru Dinamo, Terek, CSKA Sofia și echipa națională.

Iar ceea ce am reușit ca fotbalist este bucuria mea în viață, seara când mă pregătesc să dorm și închid ochii mă gândesc tot ceea ce am realizat cu mare bucurie. Iar ca antrenor consider că am reușit să fac performanță din nimic în acești ani”, a fost răspunsul lui Florentin Petre, la provocarea adresată de realitateasportiva.net.

O experiență aparte este reprezentată de meciurile disputate pentru echipa națională, în total 54, în perioada 1998 – 2009. Primul gol a rămas în memoria tuturor fanilor tricolorilor, dinamovistul aducând victoria din Azerbaidjan în martie 1999, cu un gol reușit cu capul, succes ce a contribuit la calificarea tricolorilor la Euro 2000. La turneul final, Florentin a fost folosit în două partide, istoria repetându-se opt ani mai târziu la Euro 2008. Ca antrenor, Florentin Petre a fost principal la Dinamo II și Foresta, înainte să o preia pe Dacia Unirea Brăila, la care a ajuns în 2018 și pe care o conduce și în prezent.