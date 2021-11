Dezvăluiri uluitoare despre un fost internaţional: ,,Era obişnuit să stea la coadă pentru pâine, apoi purta ceas de 28.000 de lire”

Un nume important din lumea fotbalului nu a avut milă când a venit vorba despre transerul unui fost internaţional român la o echipă din Anglia.

Mai exact, Harry Redknapp a vorbit despre cele mai neinspirate transferuri pe care le-a realizat de-a lungul timpului, iar printre acestea se numără şi venirea lui Florin Răducioiu, în 1996, la West Ham. Acesta a povestit ce nu a mers pentru fotbalistul român în Anglia.

,,Am lucrat două ore cu Răducioiu în prima zi de antrenamente şi trebuie să recunosc că am fost impresionat. Era un finalizator de calitate şi părea că va fi un transfer de succes. Dar când am ajuns la pregătirea fizică, nici nu voia să audă.

Nu suporta să fie atacat prin alunecare. Julian Dicks de-abia aştepta să intra la el să vadă din ce stofă e făcut, dar Răducioiu a spus foarte clar că nu îl interesează astfel de provocări. În primele două meciuri de pregătire, Răducioiu nu a făcut decât să se plângă de tratamentul primit din partea adversarilor.

Nu mă pune să explic cum un fost jucător de clasă a devenit brusc o amintire, dar ceva i s-a întâmplat şi s-a pierdut cu totul. Era obişnuit să stea la coadă trei ore, în Bucureşti, pentru o bucată de pâine şi, brusc, purta un ceas de 28.000 de lire sterline. Probabil că această trecere a fost prea mult pentru el.”, a declarat Harry Redknapp, potrivit sportbible.com.