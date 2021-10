EXCLUSIV | Gigi Becali a spus totul despre numirea lui Edi Iordănescu la FCSB: „Am zis să încerc și așa!”

Tehnicianul a semnat un angajament valabil pe doar nouă luni cu echipa lui Gigi Becali, astfel că deznodământul acestei stagiuni va fi decisiv în ceea ce privește viitorul său la FCSB!

Edward Iordănescu a fost alegerea afaceristului din Pipera, la scurt timp după eșecul contra Rapidului, din etapa a 5-a din Liga 1. Adus ca o adevărată gură de oxigen la FCSB, antrenorul în vârstă de 43 de ani a decis să semneze un contract valabil până la finalul acestui sezon.

Întrebat despre motivul pentru care a decis în cele din urmă să numească un antrenor important pe banca echipei sale, Gigi Becali a dat toate detaliile în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă. Afaceristul din Pipera a declarat că a ales să facă acest lucru doar până la finalul acestui sezon, fiind ca o perioadă de probă, în care va analiza cum se descurcă echipa fără implicarea sa personală. Astfel, la finalul acestei stagiuni, patronul FCSB va lua o decizie finală în privința lui Edi Iordănescu, în funcție de rezultatele echipei.

„Nu făceam bine când mă băgam la echipă. E foarte bine că nu mă mai bag și că am un antrenor foarte bun, e bine așa? Știți care e treaba, m-am gândit că sunt doar 9 luni și am zis să încerc și așa. Nu sunt doi ani sau trei ani și am zis să văd cum este. Eu sunt hotărât să ies din viața publică și am intrat acum, dar nu o să mă mai vedeți. Nu mă mai interesează viața publică, la revedere! Vreau să termin.”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.