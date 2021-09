EXCLUSIV | Ioan Andone se teme pentru viitorul „câinilor”: „Mi-ar părea extrem de rău ca Dinamo să retrogradeze!”

Formația din Ștefan cel Mare traversează o nouă perioadă critică, asta după ce a ajuns la nu mai puțin de șapte eșecuri consecutive în Liga 1!

Dinamoviștii înregistrează înfrângere după înfrângere în campionat, iar elevii conduși în acest moment de Sorin Colceag ocupă penultimul loc în clasament, cu doar 6 puncte acumulate în primele 10 runde. Tensiunea a crescut și mai mult în vestiarul „câinilor” după duelul de aseară, pierdut de alb-roșii într-o nouă manieră umilitoare, scor 0-5 pe terenul celor de la CSU Craiova.

Ioan Andone a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația actuală de la clubul său de suflet. Fostul jucător, dar și antrenor al grupării din Ștefan cel Mare se teme pentru Dinamo că va putea retrograda în acest sezon de pe prima scenă a fotbalului românesc și consideră că jucătorilor din „Groapă” le va fi foarte greu să obțină rezultatele dorite cu actualul lot.

„Problemele persistă la Dinamo de câțiva ani de zile. Acum au ajuns din nou la insolvență, dar măcar jucătorii știu că își vor primi banii și nu vor ajunge din nou să reclame clubul la UEFA. Doar că din punct de vedere sportiv le va fi foarte greu. Consider că în continuare mai au nevoie de transferuri în linia de apărare, pentru că am văzut cu toții cât de dificil le este. Vă dați seama că eu am trăit acolo patru ani ca antrenor și șapte ani ca jucător și mi-ar părea extrem de rău ca Dinamo să ajungă în Liga a 2-a!”, a spus Ioan Andone, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.