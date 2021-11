EXCLUSIV | Kamara a dat cărțile pe față! Ce a vorbit cu Reghecampf, după ce au apărut imagini cu artistul sărutându-se cu Corina Caciuc

Kamara a fost asaltat cu mesaje de Laurenţiu Reghecampf, după ce s-a zvonit că artistul ar fi fost într-o relaţie cu Corina Caciuc, noua iubită a antrenorului.

„Am primit un mesaj pe whatsapp. Nu știam al cui este numărul și deobicei nu le răspund celor pe care nu-i am în agendă. Am zis nu știu cine e, nu mă interesează. Eu nici nu știam ce se întâmplă. Pe la ora 19:00 zic hai să mă uit pe whatsapp că de obicei sunt multe mesaje și nu prea am timp.

Dau și văd poza. Întreb Pot să te sun? Zice că nu poate vorbi. Și de aici văd mesaje. Mie nu-mi place să vorbesc prin mesaje pentru că mesajele se interpretează de fel. Mie îmi place să vorbesc cu omul față în față sau măcar printr-un apel video.

Am vorbit în ziua meciului cu FC Argeș. Am făcut-o ca tată, ca părinte. I-am zis să se concentreze pe ce are de făcut”, a declarat Kamara, în exclusivitate, la Realitatea Sportivă.