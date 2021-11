EXCLUSIV | Anamaria Prodan, avertisment pentru patronii din Liga 1: „Dacă ajung în vreo funcție de conducere, or să plătească până îi ustură toate organele!”

Gigi Becali anunţa joi seara că a primit o ofertă din Anglia, de la Arsenal, pentru tânărul Ianis Stoica. Finaţatorul de la FCSB a declarat că ,,tunarii” au propus suma de 7,5 milioane de euro pentru mutare, însă omul de afaceri nu ar renuţa la atacantul de 18 ani pentru mai puţin de 10 milioane de euro plus 20% dintr-un viitor transfer.

După cele declarate de patronul FCSB-ului, Anamaria Prodan, cea care se ocupă de impresarierea noului fotbalist care face senzaţie în Liga 1, a reacţionat. Impresara de fotbalişti susţine că Gigi Becali nu are cum să ştie mai bine decât ea despre o ofertă pentru Ianis Stoica din Anglia, pentru că angajamentul fotbalistului este înregistrat chiar în Marea Britanie.

Agentul de jucători este deranjat de modul în care se întâmplă lucrurile în fotbalul românesc, în care fotbaliştii sunt scoşi în faţă cu oferte de la forţe ale Europei, iar apoi aceştia se demoralizează din cauza nereuşitelor. Anamaria Prodan a anunţat ce ar face dacă ar ajunge într-o funcţie de conducere în fotbalul românesc.

,,Dacă Gigi Becali ştie mai bine decât mine la Arsenal, înseamnă că mă fac eu patron în locul lui şi el manager în locul meu. Dacă Gigi Becali vinde el mai bine decât mine, el aşa singur, manager, felicitări, poate deschidem o firmă împreună. Dacă i-am înregistrat contractul lui Ianis în Anglia, oare cineva poate vinde mai bine decât mine? De asta ajung jucătorii aşa, pentru că îşi bat joc cu ştiri de genul ăsta, jucătorii sunt zăpăciţi de cap. Visează că pleacă în Anglia, Germania, America, Uită să mai joace fotbal şi pe urmă ieşim la televizor şi-i înjurăm de familie, ne batem joc de ei şi tot ei sunt de vină săracii. Eu cred că patronii ar trebui să stea în banca lor, să se gândească la fotbal ca la business şi să tragă cu echipa, nu să o dezmembreze.

Să lase jucătorii să-şi facă treaba, managerii să-şi facă meseria, cum şi managerii lasă patronii să-şi facă meseria. La noi patronul este şi preşedinte, şi antrenor, şi cel care vinde biletele, şi cel care face meciurile, e omul bun la toate. Ce ne mai trebuie să avem şi antrenori, şi general manageri, şi directori sportivi, că la noi sunt toţi one-man-show.

Toate astea pentru că avem comisii la Federaţie care nu iau act de fiecare ieşire a fiecărui om din fotbal, nu contează că se numeşte Becali sau Prodan, cum au ieşit, cum au făcut, au ridicat ciocul, Fedraţia ar trebui să le dea peste bot. De aia există Federaţie şi ne supunem toţi, şi suntem sub umbrela UEFA. De aia se întâmplă toate astea. E ţara lui Papură Vodă şi toată lumea înjură şi Federaţia, şi Liga, toţi patronii ies la televizor, toţi antrenorii, managerii ies la televizor, toţi ţipă, înjură, urlă, se aruncă cu noroi unul în altul şi uite unde este fotbalul românesc. Apoi stăm şi plângem pe la televizor la meciurile echipei naţionale. ,,Doamne ce nenorocire, ne-a bătut o echipă de nu ştiu câte miliarde mai mică decât noi”. Echipa aia are o ierarhie. Dacă noi ajungem să înjurăm şi preşedintele Federaţiei, şi vicepreşedintele şi ne înjurăm între noi, atunci de ce ne mai supărăm să suntem aşa văzuţi peste tot în lume?

Noi suntem ca la tarabă la piaţă, care strigă mai tare, ,,Am de vânzare jucătorul, echipa, am găsit la Arsenal, la Barcelona, Real Madrid”. N-ai ce să faci, ăsta e nivelul de educaţie care n-o să se schimbe niciodată, o să meargă în jos. Dacă ajung în vreo funcţie de conducere, credeţi că o să mai vedeţi aşa ceva? Dacă ajung în funcţie, cei care urlă la televizor şi şi bat joc de fotbal, merg în altă parte, nu mai au cum să mai facă fotbal sau plătesc până îi ustură şi gura, gâtul şi toate organele. Nu există aşa ceva. Federaţia trebuie să ia măsuri. De astea sunt comisiile acolo. Rasism, scandaluri, înjuurături, dar nu amendă de 3 lei. Amendă să te usture toate organele. Să-i vedem pe bogaţii ăştia dacă o să le mai ardă.”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate, pentru Realitatea Sportivă.

De asemenea, Anamaria Prodan va fi prezentă duminică, 28 noiembre, în studioul Realitatea Sportivă, de la ora 18:00, unde va urma o nouă serie de dezvăluiri incendiare.