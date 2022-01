EXCLUSIV | Marele regret al carierei pentru Cătălin Munteanu: „Au fost sinceri cu mine”

Spania reprezintă un capitol important din viața lui Cătălin Munteanu. Fotbalistul afirmat la Steaua la sfârșitul anilor `90 a făcut pasul spre La Liga după ce a impresionat în triocul roș-albastru.

Acolo a evoluat la patru echipe, Salamanca, Espanyol, Albacete și Murcia. Ar fi putut să o facă și pentru Atletico Madrid, însă nu a primit nicio șansă la actuala campioană a Spaniei. Semnase cu „plăpumari” însă nu a bifat nvreun minut pentru unul dintre granzii Spaniei.

„Am avut un al doilea an foarte bun la Salamanca, am semnat cu Atletico care m-a lăsat împrumut tot la Salamanca. A fost cel mai mare regret al vieții mele, că nu am prins niciun minut. Eram extracomunitari la vremea aia, era impedimentul care m-a făcut să nu joc la Atletico, doar 2 puteau juca.

Erau câte 8-9 extracomunitari în lot, jucători cu mare experiență și de aceea eu nu am avut șanse. Dacă voiam să stau în tribună cinci ani la Atletico, aș fi putut, dar am vrut să joc. Chiar dacă renunțam la bani”, a rememorat Cătălin Munteanu, în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

O discuție cu Luis Aragones l-a făcut să plece de pe Vicente Calderon.

„Mă prezentam la reunire, stăteam și o lună în funcție de cum îmi găseam echipă, nu s-a pus niciun moment problema să rămân. Am discutat și cu Luis Aragones, care vensie atunci al echipă, i-am spus că mă interesa să joc pentru că nu vpoiam să pierd naționala. El a fost sincer și mi-a spus că nu intru în vederile lui și așa am plecat la Espanyol, apoi am mai stat doi ani la Albacete și apoi la Murcia.

Cel mai bine m-am simțit la Salamanca, au fost trei ani foarte buni în care am marcat goluri. Și la Albacete am avut performanțe, am promovat și ne-am menținut în Prmiera. La Espanyol am avut o accidentare și am jucat mai pușin, apoi la Murcia m-am lovit rău la genunchi”, și-a mai adus aminte fostul fotbalist.