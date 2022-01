EXCLUSIV | Momentul în care Hagi i-a lăsat fără cuvinte pe Raul și Hierro: „S-a oprit și a strigat la cei tineri!”

Au trecut 25 de ani de când România era pe locul 3 în clasamentul FIFA, iar naționala se califica la fiecare turneu final.

Înaintea Cupei Mondiale din 1998, tricolorii s-au testat într-un amical împotriva Spaniei, disputat la Mallorca și în care selecționerul Anghel Iordănescu le-a oferit minute și fotbaliștilor remarcați la reprezentativa de tineret. Prestația celor din urmă nu a fost însă pe placul lui Gică Hagi care a încercat să îi trezească la realitate chiar în timpul meciului. Episodul a fost povestit de Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei naționale.

Am jucat atunci pe stadionul care avea să fie folosit pentru ultima oară cu ocazia acelei partide. Pentru jocul ăla au fost foarte mulți debutanți. La mijlocul terenului, aproape de banca noastră, Hagi pune piciorul pe minge se oprește și strigă la aștia tineri: <<Ce, ați făcut pe voi? Vă e frică de ăștia?>>. A stat cu piciorul pe minge, iar Hierro și ceilalți spanioli au stat și au privit mirați. Vă dați seama ce înseamnă un astfel de lider.

Îmi aduc aminte cum era la reuniri, se asteptau unii pe alții, încă de atunci am intuit că fotbalul va fi în vârf cu acei jucători. Mulți veneau și accidentați, acceptând statutul de rezervă, doar să fie acolo. Exista un ambient pe care nu l-am mai văzut ulterior. Nu am simțit că cineva ar fi șef, poate în teren, dar în afara terenului nu am simțit așa ceva”, a descris întâmplarea Pompiliu Popescu, în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1, de pe Realitatea Sportivă HD.

Iar acesta nu este singurul moment în care „Regele” l-a impresionat pe cel care ar fi trebuit să fie imediat lângă el în cazul unei accidentări.

„Era vârful Generației de Aur. Eram pe Rose Bowl, la meciul împotriva Columbiei, care era creditată ca favorită la câștigarea titlului de către Pele. Aveau 40 de meciuri bune la rând, printre ele un 5-0 cu Argentina, era Maturana selecționer. La stadion am fost șocați câți „valderami” am văzut, ne-am speriat pur și simplu. 102.000 de spectatori au fost la acel meci.

La 0-0, Gică Hagi s-a accidentat, mă duc la el, traversez terenul. Organizatorii aveau mașinuțele acelea ca pentru golf și îl urcă în ea. El a țipat și la mine să nu îl ia cu mașina și când a depășit terenul a sărit de acolo, accidentat. Am revenit la margine, nu avea răbdare, <<Lasă-mă, că dau gol>>. Îi spun: <<Stai că iei galben dacă intri>>. El a intrat și imediat a venit golul acela când nu s-a învârtit mingea, iată ce mentalitate”, a încheiat fostul doctor al naționalei.