EXCLUSIV | Momentul pe care Dacian Varga nu are cum să îl uite vreodată: „Am rămas mască”

Fostul fotbalist a povestit în exclusivitate în emisiunea Unu` la 1 de pe Realitatea Sportivă HD experiența trăită la Kuban Krasnodar.

Dan Petrescu, antrenorul său de la Unirea Urziceni l-a adus în Rusia acolo unde Dacian a câștigat bani frumoși. Însă acoodarea nu a fost chiar simplă, el fiind considerat unul dintre „protejații” Burscului.

„Erau reci, mai ales când m-am dus acolo, respingători. Se gândeau că sunt omul lui Petrescu, că ăsta o să ne sifoneze, dar ușor-ușor am intrat în grațiile lor. M-am dus direct la unu în cameră și mi-am aprins țigara, pentru că se fereau de mine. Pe urmă am devenit cei mai buni prieteni. Gigel le-a spus că sunt la fel ca el, îl iubeau toți pe Gigel și aveau mare încredere în el, nu era maginalizat. <<Suntem toți în aceeași echipă nu se prune problema să fie un sifon la antrenor>>.

Am făcut o greșeală că nu am mers mai devreme acolo, luasem campionatul cu Urziceni, nu mi se părea ok din Champions League să merg în liga a doua în Rusia. Dar când am ajuns acolo și am văzut ce prime și ce salarii erau mi-a părut rău că nu m-am dus atunci. Au luat peste 100.000 de euro numai din prime în sezonul promovării. Acolo am jucat și pe 20.000 de euro la un meci. Banii îi dădeau prin bancă, intrau pe card la sfârșitul lunii, îi schimbam din ruble”, a rememorat Dacian Varga, la Realitatea Sportivă HD.

Cel care l-a ajutat să se integreze a fost Igor Armaș, fundașul celor de la FC Voluntari, care i-a fost coleg de cameră în perioada respectivă. Un episod îl băntuie și acum pe campionul de la Urziceni.

„Adusese Dan Petrescu un puști de prin Liga 3, iar eu mergeam și fumam la băiatul ăsta în cameră. Și am rămas surprins că înaintea unui meci cu Dinamo Moscova după prânz mă duc la el în cameră să fumez și la un moment dat scoate din geantă un bidon și două pahare. Îl întreb <<Ce faci ?>>.

Aveau ei o bere și zice <<Hai să bem un pahar>>. <<Păi cum? Cu 3 ore înainte de meci?>> am reacționat. A băut 3 pahare, a fost cel mai bun, a dat și gol. Am rămas mască, nu îmi venea să cred. Acum nu e ok ce a făcut, dar mi s-a părut o experiență”, a povestit fostul fotbalist al rușilor.